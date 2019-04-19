We were Under a Tornado Warning - Now Lifted
Weather Alert -- Tornado WARNING for This Area Is Lifted; severe weather likely to continue.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 88 IN EFFECT UNTIL 5 PM EDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS (a watch means conditions are favorable for a tornado):
IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES
IN NORTHEAST GEORGIA
ELBERT HART
IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES
IN PIEDMONT NORTH CAROLINA
ALEXANDER CABARRUS CATAWBA
CLEVELAND DAVIE GASTON
IREDELL LINCOLN MECKLENBURG
ROWAN UNION
IN WESTERN NORTH CAROLINA
AVERY BURKE CALDWELL
MCDOWELL POLK RUTHERFORD
IN SOUTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES
IN UPSTATE SOUTH CAROLINA
ABBEVILLE ANDERSON CHEROKEE
CHESTER GREENVILLE GREENWOOD
LAURENS PICKENS SPARTANBURG
UNION YORK
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBEVILLE, ADVANCE, ANDERSON,
ASHFORD, BANNER ELK, BEREA, BETHLEHEM, BLACKSTOCK, CALHOUN FALLS,
CATAWBA, CHARLOTTE, CHESTER, CLEMSON, CLINTON, COLUMBUS, CONCORD,
CORNWELL, CROUSE, DACUSVILLE, DYSARTSVILLE, EASLEY, ELBERTON,
ELLENDALE, FARMINGTON, FERO, FOREST CITY, FORK CHURCH,
FORK SHOALS, FORTSONIA, GAFFNEY, GASTONIA, GLENWOOD,
GRANITE FALLS, GREAT FALLS, GREENVILLE, GREER, HARTWELL, HICKORY,
HIDDENITE, HUNTERSVILLE, INDIAN TRAIL, INGALLS, KANNAPOLIS,
KINGS CREEK, KINGS MOUNTAIN, LAKE ADGER, LAURENS, LENOIR,
LINCOLNTON, MARION, MATTHEWS, MAULDIN, MIDDLETON, MILL SPRING,
MILLERSVILLE, MOCKSVILLE, MONARCH MILLS, MONROE, MOORESVILLE,
MORGANTON, NEBO, NEWLAND, NEWTON, NINETY SIX, NUBERG, PATTERSON,
PLEASANT GROVE, REED CREEK, ROCK HILL, RUCKERSVILLE,
RUTHERFORDTON, SALISBURY, SALUDA, SAWMILLS, SHELBY, SIMPSONVILLE,
SPARTANBURG, SPINDALE, ST. STEPHENS, STATESVILLE, STONY POINT,
SUGAR HILL, TAYLORS, TAYLORSVILLE, TRINITY, TRYON, UNION,
VALDESE, WARE SHOALS, AND WEDDINGTON.
https://www.weather.gov/safety/tornado-ww