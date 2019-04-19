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We were Under a Tornado Warning - Now Lifted

Fri, 04/19/2019 - 12:29pm Vic MacDonald
By: 
National Weather Service
LIFTED -- THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREENVILLE-SPARTANBURG HAS ISSUED A * TORNADO WARNING FOR... SOUTHEASTERN LAURENS COUNTY IN UPSTATE SOUTH CAROLINA... SOUTHEASTERN GREENWOOD COUNTY IN UPSTATE SOUTH CAROLINA... * UNTIL 115 PM EDT. * AT 1251 PM EDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO WAS LOCATED 10 MILES SOUTHEAST OF GREENWOOD, OR NEAR NINETY SIX HISTORIC SITE, MOVING NORTHEAST AT 40 MPH. HAZARD...TORNADO. SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION. IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY. * THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR... GREENWOOD STATE PARK AND LAKE GREENWOOD STATE PARK AROUND 100 PM EDT. CROSS HILL AROUND 110 PM EDT. OTHER LOCATIONS IMPACTED BY THIS DANGEROUS THUNDERSTORM INCLUDE KIRKSEY, DYSON, KINARDS, MOUNTVILLE AND EPWORTH. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS. PLEASE REPORT DAMAGING WINDS, HAIL, OR FLOODING TO THE NATIONAL WEATHER SERVICE GREENVILLE-SPARTANBURG BY CALLING TOLL FREE, 1, 800, 2 6 7, 8 1 0 1, OR BY POSTING ON OUR FACEBOOK PAGE, OR TWEET IT USING HASHTAG NWSGSP. YOUR MESSAGE SHOULD DESCRIBE THE EVENT AND THE SPECIFIC LOCATION WHERE IT OCCURRED. THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREENVILLE-SPARTANBURG HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... SOUTHEASTERN LAURENS COUNTY IN UPSTATE SOUTH CAROLINA... GREENWOOD COUNTY IN UPSTATE SOUTH CAROLINA... * UNTIL 130 PM EDT. * AT 1238 PM EDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 18 MILES SOUTH OF GREENWOOD, OR 6 MILES EAST OF MCCORMICK COUNTY AIRPORT, MOVING NORTHEAST AT 40 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO TREES AND POWER LINES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... GREENWOOD, NINETY SIX, CROSS HILL, WATERLOO, LAKE GREENWOOD STATE PARK, LAKE GREENWOOD, GREENWOOD STATE PARK, NINETY SIX HISTORIC SITE, CORONACA AND MOUNTVILLE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... SCATTERED TREES AND POWER LINES WILL BE BLOWN DOWN IN THE WARNED AREA. SEEK SHELTER INSIDE AN INTERIOR ROOM. PLEASE REPORT DAMAGING WINDS, HAIL, OR FLOODING TO THE NATIONAL WEATHER SERVICE GREENVILLE-SPARTANBURG BY CALLING TOLL FREE, 1, 800, 2 6 7, 8 1 0 1, OR BY POSTING ON OUR FACEBOOK PAGE, OR TWEET IT USING HASHTAG NWSGSP. YOUR MESSAGE SHOULD DESCRIBE THE EVENT AND THE SPECIFIC LOCATION WHERE IT OCCURRED. && A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 500 PM EDT FOR UPSTATE SOUTH CAROLINA. TORNADO...POSSIBLE HAIL...<.75IN WIND...60MPH

Weather Alert -- Tornado WARNING for This Area Is Lifted; severe weather likely to continue.

 

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 88 IN EFFECT UNTIL 5 PM EDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS (a watch means conditions are favorable for a tornado):

 

IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

 

IN NORTHEAST GEORGIA

 

ELBERT                HART

 

IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES

 

IN PIEDMONT NORTH CAROLINA

 

ALEXANDER             CABARRUS              CATAWBA

CLEVELAND             DAVIE                 GASTON

IREDELL               LINCOLN               MECKLENBURG

ROWAN                 UNION

 

IN WESTERN NORTH CAROLINA

 

AVERY                 BURKE                 CALDWELL

MCDOWELL              POLK                  RUTHERFORD

 

IN SOUTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES

 

IN UPSTATE SOUTH CAROLINA

 

ABBEVILLE             ANDERSON              CHEROKEE

CHESTER               GREENVILLE            GREENWOOD

LAURENS               PICKENS               SPARTANBURG

UNION                 YORK

 

THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBEVILLE, ADVANCE, ANDERSON,

ASHFORD, BANNER ELK, BEREA, BETHLEHEM, BLACKSTOCK, CALHOUN FALLS,

CATAWBA, CHARLOTTE, CHESTER, CLEMSON, CLINTON, COLUMBUS, CONCORD,

CORNWELL, CROUSE, DACUSVILLE, DYSARTSVILLE, EASLEY, ELBERTON,

ELLENDALE, FARMINGTON, FERO, FOREST CITY, FORK CHURCH,

FORK SHOALS, FORTSONIA, GAFFNEY, GASTONIA, GLENWOOD,

GRANITE FALLS, GREAT FALLS, GREENVILLE, GREER, HARTWELL, HICKORY,

HIDDENITE, HUNTERSVILLE, INDIAN TRAIL, INGALLS, KANNAPOLIS,

KINGS CREEK, KINGS MOUNTAIN, LAKE ADGER, LAURENS, LENOIR,

LINCOLNTON, MARION, MATTHEWS, MAULDIN, MIDDLETON, MILL SPRING,

MILLERSVILLE, MOCKSVILLE, MONARCH MILLS, MONROE, MOORESVILLE,

MORGANTON, NEBO, NEWLAND, NEWTON, NINETY SIX, NUBERG, PATTERSON,

PLEASANT GROVE, REED CREEK, ROCK HILL, RUCKERSVILLE,

RUTHERFORDTON, SALISBURY, SALUDA, SAWMILLS, SHELBY, SIMPSONVILLE,

SPARTANBURG, SPINDALE, ST. STEPHENS, STATESVILLE, STONY POINT,

SUGAR HILL, TAYLORS, TAYLORSVILLE, TRINITY, TRYON, UNION,

VALDESE, WARE SHOALS, AND WEDDINGTON.

 

https://www.weather.gov/safety/tornado-ww

 

 

 

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