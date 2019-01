The breakdown of deaths, 2018

2018 Laurens County Statistics are released.

NATURAL---------------------------500

MVA------------------------------------35 ( 3 of these were pedestrians)

SUICIDE------------------------------21

HOMICIDE----------------------------3

OVERDOSE-------------------------12

ALCOHOL POISONING-----------1

ACCIDENTAL MISC----------------2

DROWNING--------------------------2

INFANT--------------------------------2

FIRE------------------------------------2

PENDING-----------------------------3

_______________________________

TOTAL 583

-- Laurens County Coroner’s Office